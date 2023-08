Daniela Santanché e il 'buon Ferragosto': «Ma auguri di che?», «Beata te che puoi permetterti le vacanze»

di Redazione web

Daniela Santanchè ha pubblicato un video messaggio di auguri di Ferragosto dalla piscina. Il video, però, pare non sia stato gradito ai suoi follower che si sono alterati per la scelta di augurare ferie e felici vacanze a chi però non ha il lavoro o non può permettersi di andare qualche giorno fuori.

Nelle ultime settimane, infatti, il tema del caro-prezzi nei luoghi di villeggiatura è molto sentito da tanti cittadini che si lamentaano per il costo di un ombrellone o di un toast al bar, mentre chi, a spese degli italiani, si può permettere ferie di un mese e vacanze da sogno.

Quanto costa il Ferragosto al Twiga: «Tenda a 600 euro, fino a 38 euro per un primo». E allo stato? 17mila euro l'anno

Santanchè, respinta la mozione di sfiducia in Senato. La ministra: «Sull'avviso di garanzia ho detto la verità»

Il video messaggio di Ferragosto

«Buon Ferragosto a tutti, che sia una giornata di serenità e spensieratezza.

Un messaggio, però, che è sembrato di cattivo gusto a chi lavora a Ferragosto o non può permettersi una vacanza visti i prezzi alle stelle dei servizi minimi, in gran parte d'Italia.

Sono quasi 10 milioni gli italiani che quest'anno hanno rinunciato a partire per le vacanze estive proprio per impossibilità lavorativa o per mancanza di soldi. L'incremento generalizzato dei prezzi ha spaventato i cittadini e gli auguri di Daniela Santanchè sono, per molti, come una doccia fredda: «Beata lei che se lo può permettere di andare in vacanza», ha scritto un utente. E, ancora: «Cara ministro, forse non sa che siamo tutti a casa per colpa della cattiva gestione di questo governo». Per il momento il quadro dell'estate italiana 2023 non è dei migliori: cosa ci si potrà aspettare per la prossima?

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA