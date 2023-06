La ministra Santanchè: «Io tranquilla, mio padre era figlio di contadini. Spiagge libere? Serve dignità»

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha risposto oggi all'inchiesta di Report di qualche giorno fa sulle sue attività imprenditoriali e alle successive polemiche politiche, con la ministra finita nell'occhio del ciclone, un caso che sta scuotendo anche la sua stessa maggioranza. «Io sono tranquilla, mio padre era l'ottavo figlio di contadini. Oggi non c'è più mi continua a mancare e mi ha insegnato due cose: se non fai male non avere paura, se non rubi non devi nascondere», le sue parole.

«Da mamma soffro per mio figlio»

«Sono tranquilla e rilassata, mi dispiace solo da mamma che soffre perché mio figlio non può capire, ma sono resiliente e sono tranquilla», ha detto durante la conversazione con Paolo Mieli questa sera a Capri, durante la rassegna «Capri d'Autore». Santanché, prima dell'incontro pubblico, si è recata in cima al promontorio dove domani il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano presenzierà alla riapertura della storica via Krupp, dopo circa nove anni di chiusura. «Il brand Capri è un unicum», ha sottolineato il ministro del Turismo.