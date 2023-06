Stipendi e buste paga, di quanto aumentano a luglio tra taglio del cuneo fiscale, quattordicesima e rimborso 730

di Redazione web

Taglio del cuneo fiscale, 14° mensilità ed il rimborso Irpef. Il lavoratore dipendente che beneficerà di tutti e tre i punti, avrà un mese di luglio più ricco in termini di risorse economiche. Infatti il decreto Lavoro riduce il cuneo fiscale dei dipendenti con un reddito annuo fino a 35mila euro, aumentando la busta paga. Il provvedimento riguarda sia il pubblico che nel privato, ma purtroppo esclude i lavoratori domestici, occasionali, co.co.co., lavoratori autonomi e partite Iva oltre a chi supera il tetto dei 35 mila euro, come deciso dal Governo Meloni.

Quanto aumenta

Il taglio stabilito fino al 31 dicembre 2023, è ridotto del 7% per i redditi fino a 25mila euro, e del 6% per quelli fino a 35mila euro.

Quattordicesima

La quattordicesima mensilità nella maggior parte dei casi viene erogata entro la metà di luglio e l'importo è uguale a un dodicesimo della retribuzione ricevuta nell'anno precedente, quindi una mensilità in più per chi ha lavorato tutto l'anno.

Rimborso Irpef nel 730

Infine c'è il rimborso Irpef, non per tutti, nella busta paga di luglio se ha rispettato i criteri e le tempistiche necessarie, ma come sappiamo il rimborso Irpef spetta a chi ha versato più imposte di quanto avrebbe dovuto, altrimenti sarà il lavoratore a dover pagare l'Irpef dovuta.

