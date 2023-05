Stipendi, busta paga quasi raddoppiata a luglio: dal taglio del cuneo fiscale al rimborso Irpef, tutti gli aumenti

Stipendi, gli effetti del decreto lavoro in busta paga cominceranno a vedersi da luglio. Ma non solo. Grazie agli sgravi derivanti dal taglio del cuneo fiscale, all'accredito della quattordicesima (per chi la riceve) e al rimborso Irpef, una grossa fetta di dipendenti vedrà il proprio stipendio praticamente raddoppiato.

Da luglio i datori di lavoro dovranno rivedere le regole di calcolo per lo stipendio netto dal lordo: grazie alle nuove misure messe in campo dal governo, infatti, per tutti i lavoratori con retribuzione pari o inferiore a 2.692 euro mensili scatta il nuovo taglio della quota contributiva a carico del dipendente, nella misura di un ulteriore 4%.