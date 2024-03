Caro affitti, allarme dei single: «Il canone di un bilocale è insostenibile». Da Milano a Napoli, ecco quali sono i costi

È possibile vivere nelle grandi città da single? Da Milano a Napoli, passando per Roma fino a Palermo. Trovare un appartamento in cui vivere da soli, senza divedere le spese con la propria famiglia, il proprio partner o altri coinquilini, sembra davvero impossibile. Sui social c'è chi denuncia che si tratti di «un vero e proprio privilegio per pochi». La conferma rriva dagli ultimi dati rilasciati da Immobiliare.it, portale un portale specializzato nell'analisi di mercato e nell'intelligenza dei dati nel settore immobiliare. Questo studio ha confrontato il budget mensile ideale da destinare all'affitto (non superiore al 30% del reddito medio netto) con il canone medio effettivamente richiesto per un bilocale in diverse città italiane.



Analizzando i dati emerge che il mercato nei capoluoghi italiani non offre, a chi ha un solo reddito, soluzioni di affitto particolarmente sostenibili». Questo comporta che nella maggior parte dei casi un single deve destinare alla locazione almeno il 50% in più del budget considerato sostenibile.



Ma quali sono le città più care della Pensola?