Milano città dei single, il 57% dei nuclei familiari è composto da una persona: l'età media è di 48 anni

di Redazione web

L'Italia ha una nuova capitale, o almeno per i single. La città regina di chi non ha un partner è Milano. L'età media? Circa 48 anni. La carta d'inditità della City cambia: ci sono sempre meno nati, tanti stranieri e pochi milanesi doc a discapito di lavoratori e studenti che si trasferiscono nel capoluogo lombardo. Single, per scelta o no, dominano le strade milanesi. I dati mostrano un quadro ben definito: su 1.417.600 residenti distribuiti in 783 mila nuclei familiari, il 56,7 per cento è composto da una sola persona. Le donne superano, di poco, gli uomini: 51,1 per cento contro 48,5 per cento.

Lo trasformazione de «La City»

I dati dell'Anagrafe mostra uno scenario milanese in continuo cambiamento, con i suoi pro e i suoi contro.Gli stranieri? Tanti, il 21 per cento, percentuale che aumenta se si guardano i nuovi nati: uno su quattro è di origini non italiane. Le nascite, appunto. I neonati e le neonate lo scorso anno sono stati 9.400, con una riduzione progressiva del 10 per cento. I nomi più in voga sono Edoardo e Tommaso per i piccoli, Sofia e Ginevra per le piccole.



La novità è il doppio cognome, della mamma e del papà: duemila lo scorso anno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA