«Sono una mamma sola da 5 anni, ma non esco con i papà single: dopo alcuni appuntamenti "sbagliati", ho capito il perché»

Ricominciare a uscire e cercare un partner (stabile o temporaneo che sia) diventa complicato quando si è genitori. Le variabili da tenere in considerazione, infatti, aumentano notevolmente: non è più sufficiente seguire i propri desideri e necessità, ma anche quelle dei figli. Inoltre, prendersi cura di un bambino cambia la quotidianità e, di conseguenza, le priorità della vita.

Una mamma, ormai single da 5 anni, ha raccontato la sua esperienza a BusinessInsider e ha spiegato che quando ha iniziato di nuovo a uscire con degli uomini si è accorta di non voler avere a che fare con papà single: «Non riuscivo a smettere di giudicarli», ammette la donna.

La decisione di Nicola

Per Nicola, tutto è iniziato con un appuntamento durante il quale un papà single le ha raccontato la fine del suo matrimonio e le frequenti assenze da casa a causa del lavoro: un mese a casa, un mese lontano. «Era un bel tipo, in forma, attraente - scrive la donna -, ma aveva figli e il giudizio mi è uscito di bocca prima che potessi pensare a come ammorbidire le mie parole, "e in che modo questo approccio è stato di beneficio alla paternità o alla relazione?"».

Anche suo marito era spesso fuori per lavoro, racconta Nicola, lasciandola a casa a occuparsi di crescere due bambini: «Ho dovuto cucire la mia vita intorno al mio e al suo lavoro».

«Per me, non andava bene nemmeno un papà che si era trasferito a ore di distanza dai figli e li vedeva soltanto durante le vacanze. Che razza di padre va ad abitare così lontano dai suoi bambini? Gli uomini con figli non potevano vincere: se avevano la custodia alla pari li vedevo come nemici perché non volevo pensare alla possibilità che mi portassero via i figli; se passavano poco tempo con i figli, avevo una reazione negativa».

Da lì, la decisione di Nicola di uscire soltanto con uomini senza figli: «Non sto cercando un papà per i miei bambini e non voglio unire i due mondi». Eppure, ciò ha reso più difficile la ricerca e se l'app di incontri non lo richiedeva esplicitamente, ometteva il fatto di essere madre: «Li informavo solo se era rilevante, il che vuol dire che a volte non si facevano più sentire».

Nonostante ciò, questa scelta le ha semplificato le cose. Qualcuno fugge al sentir nominare dei figli, mentre altri non hanno problemi: «Ho conosciuto degli uomini che sono stati cresciuti da madri single ed erano molto rispettosi della mia situazione». Alla fine, Nicola ha cancellato le app e ha deciso di uscire soltanto con persone che già conosce.

«Gli uomini che non sono papà sono più tranquilli quando si parla di relazioni rispetto a quelli che hanno figli e cercano un partner per la vita. Preferisco storie meno intense a questo punto della vita perché essere madre occupa la maggior parte del mio tempo», conclude.

