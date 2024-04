Rimini, Carlo Baschetti trovato morto in casa: il cadavere era in corridoio, l'allarme lanciato dai vicini

di Redazione web

Un uomo di 83 anni è stato trovato morto in casa dopo una decina di giorni. È successo ieri mattina a Rimini in un condominio di via Felici, dove due vicine di casa, hanno chiamato il 112 allarmate dall'assenza del pensionato. Come riporta la stampa locale, si tratta di Carlo Baschetti, senza moglie e figli e con unici parenti due sorelle più anziane di lui.

Incidente sul lavoro a Montepulciano: morto un ragazzo di 23 anni

I vicini si sono accorti della sua mancanza e hanno iniziato a sentire un odore pungente provenire dal suo appartamento. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura di Rimini e un'unità dei vigili del fuoco.

Il cadavere era tra sala da pranzo e corridoio: cosa è successo

I pompieri sono saliti dall'esterno alla finestra del primo piano, che hanno quindi forzato e smontato per entrare nell'appartamento e aprire la porta d'ingresso. Ai poliziotti che sono entrati per primi nell'appartamento, la situazione è parsa subito chiara. Il corpo era a terra tra la sala e il corridoio. L'anziano è morto per un infarto, probabilmente, e non ha avuto neanche il tempo di chiedere aiuto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA