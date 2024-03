Crozza/Meloni commenta l'assenza di Salvini: «Ho sempre saputo che la Pianura Padana è attraversata da due cose...»

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza si è presentato nei panni di Giorgia Meloni, provata dalla estenuante campagna elettorale, e commenta l’assenza di Salvini nella foto finale sul palco del comizio in Abruzzo.

«M'hanno detto che...»

«Dunque, m’hanno detto che c’aveva la sciolta... mi auguro sia per quello perché può succedere di tutto! Quello è capace di tutto pur di sopravvivere… quello lì è capace di dire che fa il ponte a campata unica… Genova - Olbia… ma io… c’ho l’elmetto.» - e aggiunge - «Perché io ho sempre saputo che la pianura padana è attraversata da due cose: il fiume Po... e da un rincoglionito tittoccaro che va avanti e indietro a sparare cazzate. E io purtroppo non sono alleata col fiume Po».

