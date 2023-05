Bonus zanzariere e tende, spesa massima e sconto del 50%: come chiederlo, tutto quello che c'è da sapere

Bonus tende, zanzariere e persiane. Se state pensando a delle migliorie domestiche ed energetiche con l'arrivo delle temperature più alte e meditate di investire su strutture che riparano dal sole il bonus potrebbe fare al caso vostro. L'agevolazione esisteva già ed è stata prorogata anche per gli anni 2023 e 2024. In realtà non si tratta di un vero e proprio bonus, ma di una detrazione cioè un incentivo, e non tutte le zanzariere sono detraibili. In pratica, oltre a essere un deterrente per gli insetti, devono migliorare la prestazione energetica della casa schermando la luce solare.

Bonus occhiali, come richiedere il rimborso o il voucher per l'acquisto: tutti i dettagli

Stipendi, busta paga quasi raddoppiata a luglio: dal taglio del cuneo fiscale al rimborso Irpef, tutti gli aumenti