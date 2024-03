Santanché difende "Open to meraviglia": «Ringrazio chi l'ha criticata, ha funzionato bene perché era divisiva»

di Redazione web

“Open to meraviglia”, l'iniziativa di promozione turistica dell'Italia, ha «funzionato bene» e «io ringrazio gli oppositori di questa campagna, coloro che l'hanno criticata aspramente (...) perché una campagna pubblicitaria, per definizione, non può avere successo se non divide». Lo ha detto a Berlino la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

Il commento della ministra

«E io, nell'essere divisiva, credo di essere un assolutamente campione», ha aggiunto la ministra parlando in una conferenza stampa tenuta alla Fiera del turismo, Itb. L'iniziativa, connotata dall'immagine di una Venere di Botticelli nei panni di una moderna influencer, «ha avuto una sua incidenza e sarebbe sbagliato (...) dire che questa campagna non ha funzionato», ha premesso la ministra ricordando che «in Germania abbiamo dei dati» che attestano come abbia «funzionato moltissimo».

L'evento

Ministero del Turismo ed Enit, come si legge sul sito del dicastero, presentano le eccellenze e le professionalità dell’Italia imprenditoriale del turismo a Itb Berlin, una delle maggiori fiere del settore a livello internazionale, con un padiglione interattivo e immersivo che vede la partecipazione di quindici Regioni, Roma Capitale e una vasta rappresentanza delle più importanti imprese italiane dell’ecosistema turistico, tra cui i due partner privati Ita e Trenitalia, oltre alla Repubblica di San Marino.

«Itb è un’occasione straordinaria per ampliare ulteriormente la visibilità e diffondere la conoscenza delle bellezze e delle competenze italiane nel mondo, davanti a un pubblico internazionale e in una Nazione che si conferma il principale mercato di provenienza per l’Italia», ha dichiarato Santanchè.

