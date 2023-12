El Camineto di Cortina riapre, da Daniela Santanché a Maria Elena Boschi e Jonathan Kashanian: chi erano i vip per l'inaugurazione

El Camineto ha riaperto i battenti. Lo storico locale di Cortina appartiene ora al gruppo Majestas di Flavio Briatore e ieri sera, 9 dicembre, ha dato già sfoggio di tutto il suo potenziale con una festa d'inaugurazione "sold out" (come lo sono già anche le prossime serate). Una festa iniziata di fatto già a pranzo con sciabolate di champagne, «stelline pirotecniche scintillanti», cibo della tradizione, innovazione, musica e tanto divertimento.

Il ristorante è stato gestito per quasi vent'anni da Romeo e Orietta Melon. All'inagurazione del rinato locale di Rumerlo che fa della vista strepitosa della conca ampezzana uno dei suoi punti di forza, presenti tanti vip tra cui la ministra Daniela Santanchè che ha fatto gli onori di casa insieme al compagno Dimitri Kunz. «Obiettivo della nuova gestione - afferma Kunz che ha preso in gestione il locale con altri due soci - è quello di sviluppare il locale che gode di una posizione invidiabile sulla conca ampezzana e di essere sinergici con lo sviluppo di Cortina anche in vista delle prossime Olimpiadi. Per rendere maggiormente fruibile il locale abbiamo organizzato due navette mentre l’accessibilità viene garantita con la costante pulizia della strada qui intorno effettuata da nostro personale».