Conto di 400 euro, 8 clienti scappano senza pagare. Il ristoratore pubblica il video e raddoppia gli incassi: «È stata la nostra fortuna»

di Serena De Santis

Otto persone sono sedute a tavola. Chiacchierano, sorridono e ordinano le pietanze più costose dal menù: bistecche alla fiorentina, quindici bevande tra acqua, coca cola e vino. E non poteva mancare il dessert, ovviamente, di cui hanno fatto il bis. Una cena che è costata quasi 400 euro. Non appena è arrivato il conto sul loro tavolo, i clienti si sono alzati, ma non per pagare, bensì per scappare.

È accaduto nel ristorante italiano Bella Ciao a Port Talbot, nel Galles. Il proprietario, per denunciare le persone che non hanno voluto pagare la cena, ha pubblicato sui social network le immagini della tavolata e il video registrato dalle telecamere a circuito chiuso. Il filmato in poche ore ha raggiunto 12milioni di visualizzazioni, immagini che si sono poi rivelate propizie per i proprietari.

Moment brazen family of 8 leave restaurant 'without paying bill' caught on CCTV - The Mirror. ⁦@SwanseaPolice⁩ https://t.co/J6g6BsdTrA — ChrisforeverF (@chris_foreverF) April 21, 2024

I migliori piatti

Come riporta il Mirror, la sera del 19 aprile una famiglia, costituita da otto persone, ha deciso di cenare nel nuovo ristorante di Port Talbot. Appena seduti a tavola, hanno iniziato a ordinare diversi piatti costosi, che sono stati seguiti subito da altre ordinazioni altrettante "salate".

La prima a insospettirsi dei fatti è stata la moglie di Tyrone Reese, proprietario del ristorante italiano, che ha dichiarato al giornale: «Ordinavano le pietanze più costose e, non appena le finivano di mangiare, chiedevano ai camerieri altre ordinazioni.

La fuga

Alle otto persone la cena è costata 329 sterline (382 euro). Una delle signore sedute al tavolo, quando ha ricevuto il conto, si è alzata per andare in cassa a pagare. La sua carta, però, è stata rifiutata due volte. Così, per rassicurare la dipendente che sarebbe tornata subito con i soldi, ha lasciato suo figlio all'interno del ristornate.

Ed è in quel momento che è "scattata la trappola". Pochi minuti dopo l'uscita della signora e degli altri parenti, il ragazzo ha ricevuto una telefonata e, in una manciata di secondi, è corso fuori dal locale. «Mio figlio stava per inseguirlo - ha continuato Tyrone Reese - ma gli ho detto di non farlo».

La "dolce" vendetta

Il ristoratore ha denunciato subito il fatto alla polizia e le immagini, estrapolate dalle registrazioni delle telecamere, in poche ore sono diventate virali su X (ex Twitter). Tyrone ha ricevuto diverse telefonate da parte degli altri ristoratori, che hanno voluto mostrargli la loro solidarietà, spiegandogli come episodi del genere siano capitati anche nei loro locali. Per il momento, la polizia ancora non ha individuato i responsabili, che rischiano anche una pena detentiva di due anni. Gli incassi del Bella Ciao, tuttavia, dopo quell'amara esperienza sono triplicati.

«Ancora non riesco a capire come la polizia non abbia preso i colpevoli - ha concluso Tyrone Reese -, però quelle immagini sono state propizie per noi. Il giorno dopo il furto abbiamo ricevuto 15 prenotazioni. L'ho preso come un segno di solidarietà. Mi sono sentito benissimo, non per i soldi ma per come le persone hanno reagito positivamente a una situazione così negativa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 12:19

