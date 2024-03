Flavio Briatore: «Il ponte sullo stretto? Unisce l'Italia e crea un mucchio di posti di lavoro, ma servono anche strade e autostrade»

Il Ponte sullo Stretto di Messina è sulla bocca di tutti. Non solo di calabresi e siciliani, non solo di politici favorevoli e contrari, ma anche di vip e artisti vari. Flavio Briatore si schiera a favore del ponte sullo stretto di Messina? Sembrerebbe di sì. «Sicuramente dà lavoro. Credo, se tutto è fatto bene e se tutte le infrastrutture sono fatte bene, che potrebbe avere senso». L'imprenditore è stato ospite questa mattina di ReStart, il programma di Rai3 condotto da Annalisa Bruchi, è intervenuto sul progetto del ponte sullo stretto di Messina.



«Poi tecnicamente - ha proseguito Briatore - quando il ponte arriva in un posto ci vogliono le autostrade e le strade. Non è solo fare un ponte, vuol dire fare le infrastrutture adeguate. Sicuramente darebbe lavoro a un mucchio di gente. Sicuramente unisce due regioni d'Italia e unisce il sud».