Salvini a Belve, la domanda su Fedez a microfono spento: «Era inca****o?». La risposta di Francesca Fagnani

L'ultima apparizione televisiva di Matteo Salvini ha lasciato il pubblico con qualcosa su cui riflettere e discutere. Il leader della Lega e vice-presidente del Consiglio è stato infatti ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve. Sebbene il suo ruolo politico sia noto a tutti, l'interessante conversazione con Francesca Fagnani ha portato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti a toccare una serie di argomenti che vanno al di là della politica.





La reazione di Fedez alla domanda a microfono spento di Salvini: cosa pubblica su Instagram dopo la puntata di Belve

La domanda di Matteo Salvini

Salvini ha dimostrato un interesse vivido per il costume e la società, tanto da porre alla conduttrice una domanda sorprendente su Fedez, evidenziando un lato più personale e curioso. Anche perché la domanda non è andata in onda durante l’intervista canonica ma al termine di essa, in una sorta di best of. Cosa avrà mai chiesto alla Fagnani? E lei come ha risposto?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 09:12

