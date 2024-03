Francesca Fagnani: «Il successo con Belve non ha cambiato la mia vita con Mentana, ma ha aumentato i corteggiatori»

di Redazione Web

Belve torna in televisione il 2 aprile. Alla conduzione sempre lei, Francesca Fagnani. La giornalista ha realizzato nuove interviste, che promettono altri record di ascolti. Insieme alla trasmissione, è in uscita il suo libro Mala, nelle librerie il prossimo 30 aprile.

Tra i primi ospiti a Belve ci saranno il ministro Matteo Salvini («umanamente mi ha sorpresa», ha detto in un'intervista al Messaggero realizzata da Andrea Scarpa), Carla Bruni e Paola Turci. Guardando alle interviste del passato, Fagnani non risparmia la critica a Raoul Bova: «Se uno non vuole parlare diventa noioso».

Fagnani torna con Belve: cosa ha detto

Belve è tra i programmi più amati in Rai, ma non è detto che ci resterà. Fagnani sull'addio non si sbilancia: «Non mi pongo il problema. Per adesso voglio soltanto fare una buona stagione». Il successo non ha cambiato la sua vita di coppia con Enrico Mentana, dice. I corteggiatori però sono in aumento: «Non mi posso lamentare. Si entra in contatto con più persone e quindi si amplia la platea. È una questione di statistica», ha detto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 13:44

