Fedez non sarà ospite di Belve il 2 aprile. Quando andrà in onda l'intervista di Francesca Fagnani al rapper

Non ci sarà Fedez nella puntata d'esordio del nuovo ciclo di Belve, il 2 aprile. L'intervista al rapper, che è comunque confermata e verrà realizzata in questi giorni, andrà in onda nella seconda puntata, in programma il 9 aprile. Ospiti della prima puntata, martedì prossimo, saranno invece Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè, che si sottoporranno alle domande senza sconti di Francesca Fagnani.

Nonostante sembrasse messa in pericolo da una diffida a Fedez dell'omai quasi ex moglie Chiara Ferragni, l'intervista si farà. «Fedez doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai», ha precisato in una recente intervista al Corriere della Sera Francesca Fagnani. E sulla diffida: «A noi non è arrivato nulla.

Anche se molti telespettatori si aspettano anche qualche domanda sulle recenti voci di un un presunto tradimento da parte di Fedez con una famosa ex GfVip e Madre Natura, Paola Di Benedetto (che nega ogni accusa), l'intervista dovrebbe girare su più temi, con il rapper pronto a dire «quello di cui ci sarà bisogno». A partire dal caso del pandoro, al centro delle polemiche per la beneficenza della moglie, anche se la vicenda non lo riguarda direttamente. Fedez parlerà poi sicuramente anche dei progetti che gli stanno a cuore, come quello relativo alla salute mentale.

Di certo poi verrà toccato il tema della relazione con Chiara, un modo per fare chiarezza, evitando però di spettacolarizzare la storia, soprattutto perché ci sono di mezzo i figli. Di certo, viene assicurato, l'obiettivo dell'intervista è di evitare di restare sulla difensiva, come - si fa notare - fatto da Chiara Ferragni intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove.

