Fedez a Belve con Francesca Fagnani il 2 aprile: «Pronto a dire ciò che serve. Non come Chiara Ferragni da Fabio Fazio»

Fedez ospite a Belve con Francesca Fagnani, ecco cosa dirà sul matrimonio finito con Chiara Ferragni. Per gli appassionati della vicenda Ferragnez, che tiene banco da mesi tra allontanamenti sentimentali, beneficenze con contorni da chiarire e battaglie legali, c'è ora la data da segnare sul calendario. Andiamo a vedere nel dettaglio quando andrà in onda la puntata di Belve con Fedez e cosa dirà il rapper in tv, secondo le prime indiscrezioni.