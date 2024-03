Loredana Bertè come sta: a Belve la prima intervista dopo il ricovero in ospedale

di Serena De Santis

Debutterà il 2 aprile su Rai2 la nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Nella puntata non ci sarà solo Fedez, forse l'ospite più atteso, ma anche altri ospiti come Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè, che saranno pronti a confrontarsi con le domande provocatorie della conduttrice. Per la cantante italiana, questa è la prima intervista dopo il malore accusato e il successivo ricovero avvenuto un paio di settimane fa, che l'ha spinta a cancellare lo show al Teatro Brancaccio di Roma e il concerto a Varese.

Il malore e il ricovero in ospedale

Loredana si era sentita male lo scorso 11 marzo, poco prima della tappa romana del Manifesto Tour, ed era stata ricoverata subito all'ospedale a causa di un dolore addominale.

«Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere». Ha spiegato, per poi continuare dicendo: «Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute».

Ora non dobbiamo far altro che aspettare martedì, 2 aprile, per scoprire tutte le novità che l'artista ha raccontato a Belve.

