Loredana Bertè dimessa dall'ospedale, la cantante: «Oggi torno a Milano, ma dovrò fare nuovi esami»

Loredana Bertè lascia l'ospedale dopo il ricovero d'urgenza a Roma che l'aveva costretta ad annullare il concerto. Superate le ore più complicate, la cantante torna a Milano. «Mi hanno fatto una “terapia d’urto” e ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere», scritto sui social.

Loredana Bertè, le prime parole dopo il ricovero: «Mi hanno fatto una "terapia d'urto"». Come sta la cantante

Bertè come sta?

Loredana Berté si dice «mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese, ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti». La cantante, ricoverata due giorni fa a Roma a seguito di un malore, si dice «invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute: ci vediamo venerdì in TV a The Voice Senior dove ho messo su un team pazzesco!».

