Loredana Bertè in ospedale, come sta dopo il ricovero? «Condizioni stabili», ma il silenzio social preoccupa i fan

Loredana Bertè come sta il giorno dopo il malore e il ricovero in ospedale? Era pronta, anzi prontissima con la sua carica e il suo carisma unici a elettrizzare Roma, ma invece un improvviso problema di salute ha costretto Loredana Bertè al ricovero e all'annullamento del concerto al Brancaccio, dove già l'attendevano i suoi fan. La Capitale è la seconda tappa, dopo Milano, del Manifesto Tour che sta portando l'artista 73enne nei teatri italiani. «Siamo veramente costernati - dicono dal suo staff - ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve».