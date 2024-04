Loredana Bertè a Belve: «Il mio ex marito Borg aveva organizzato un'orgia con me e due donne: l'ho gonfiato di botte e sono andata via»

di Redazione Web

Loredana Bertè è tra gli ospiti della nuova stagione di Belve, in onda il 2 aprile con la nuova puntata. La cantante ha parlato dell'ex compagno Bjorn Borg e del motivo della rottura: «Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare», dice. «Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: fare sesso con queste? L'ho preso, l'ho gonfiato di botte e me ne sono andata», ha detto.

Belve, cosa ha detto Loredana Bertè

Francesca Fagnani chiede alla regina del rock se le manchi l'amico di una vita, Renato Zero, con cui ha litigato ormai anni fa e l'artista ammette: «Molto».

Loredana Bertè racconta anche di non riuscire a perdonarsi per la morte della sorella Mia Martini: «Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. me ne pento amaramente, perché non posso rimediare». E quando Fagnani le chiede in che modo quell'evento l'abbia cambiata, Bertè risponde con la voce rotta dal pianto: «spezzandomi il cuore». Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA