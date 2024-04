Loredana Bertè e Renato Zero, la riappacificazione dopo anni? Il motivo del litigio: «Mi ha usata, dagli amici non ci si difende»

Hanno vissuto gli anni d'oro della musica italiana. Sono stati amici, complici e colleghi. Ma da un po' pare che la loro amicizia si sia inclinata. Di chi si tratta? Di Loredana Bertè e di Renato Zero. Alla base di tutto ci sarebbe la denuncia della cantante sui diritti di alcune canzoni che aveva scritto lei. Nessuna replica a riguardo da parte di Zero.

Eppure, solo qualche anno fa, Bertè dichiarò: «Quando gli ho chiesto di restituirmi almeno le tracce incise, Renato mi ha chiesto cento milioni. Ero esterrefatta: dagli amici non ti puoi difendere, non te l’aspetti una cosa simile. Penso che Renato mi abbia usato per l’intero arco della nostra amicizia. Non faremo più pace. Non lo perdono».





Leggi anche:-- La reazione di Renato Zero su Loredana Bertè: "Da quando non la frequento più...". Cosa ha dichiarato sulla sua ex amica

La possibile riappacificazione

Le uniche dichiarazioni fatte alla stampa da Renato Zero furono, invece, le seguenti: «Ho notato che da quando non la frequento più come prima, lei è migliorata tantissimo.

E poi: «Insieme ne abbiamo fatte così tante in passato che coprono anche gli anni a venire. Quello che avevamo da dirci ce lo siamo detti in 35 anni di amicizia. Ormai abbiamo preso strade diverse. È giusto che lei viva la sua vita e io la mia».

Per orientarci a livello temporale sul perché Loredana Bertè e Renato Zero abbiano litigato, bisogna tornare indietro nel tempo. Precisamente, ad una puntata di Forum di Sera del 1996 dove Rita Dalla Chiesa fu in grado di far parlare l’artista. A distanza di molti anni le cose potrebbero tornare come prima, tra i due? Nel corso della sua intervista a Belve, Bertè si è lasciata andare a un’ammissione: «Certo che mi manca e avrei bisogno di lui. Se ci sarà un riavvicinamento prima o poi? Non lo so davvero, forse sì. Dipende, diciamo che dipende molto da lui adesso. Nella mia vita lui c’è sempre stato».

Photo Credits: Kikapress - Music by Korben

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA