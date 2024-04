Antonella Clerici, gaffe a "È sempre mezzogiorno": «Ecco la mamma di Alfio...», ma non era lei

Nella trasmissione "È sempre mezzogiorno", le incursioni comiche più o meno volute che vedono protagonista Antonella Clerici sono da anni un appuntamento fisso, tanto che anche questa mattina la conduttrice non ha deluso le aspettative.

Durante la puntata del 9 aprile, Antonellina si è resa protagonista di un momento divertente insieme ad Alfio Bottaro e alla madre di quest'ultimo, entrambi ospiti in studio accanto a un'amica della signora. Tuttavia, Antonella si è trovata improvvisamente confusa tra le due donne, cercando di risolvere l'imbarazzante situazione in diretta televisiva. Non ci resta che andare a scoprire che cosa ha combinato e come hanno reagito le due signore!

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche: -- LEGGI ANCHE:– Antonella Clerici, la dieta del 5 contro il gonfiore: come funziona

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA