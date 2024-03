The Voice Senior, Antonella Clerici contro i giudici: «Questa è proprio una di quelle volte in cui io non sono d’accordo». Cosa è successo

Le blind auditions di The Voice Senior sono terminate ieri sera, 15 marzo, con una querelle. Antonella Clerici ha presentato gli ultimi papabili concorrenti e tra di loro c'era anche Elena Lastrucci che ha conquistato il cuore della conduttrice con la sua interpretazione di Ovunque Sarai, di Irama.

«l giorno prima che nascessi, mia mamma ha ballato con mio papà tutta la serie il Boogie-woogie. L’ha ballato talmente tanto che la notte ha avuto il travaglio e sono nata. Mi chiamo Elena, ho 66 anni e sono nata nell’isoletta di Burano. La passione per la musica è nata da mia mamma. Se penso all’infanzia ho ricordi bellissimi. Con mia mamma cantavamo sempre. La gente per strada diceva ‘arrivano le canterine‘», ha raccontato la concorrente.

Antonella Clerici ha le idee chiare già dai primi versi della canzone, ma i giudici non sembrano volerla sentire: «Lei non è brava, è bravissima. Ma perché non si girano? Io non li capisco certe volte. Lei è davvero bravissima, dai giratevi! Questa è proprio una di quelle volte in cui io non sono d’accordo».