Salvini a Belve: «Giorgia Meloni? La sera gioca a burraco con la mia fidanzata. Su Vannacci vi dico...»

Torna Belve e torna Francesca Fagnani, che nella prima puntata della nuova stagione si presenta con un intenso confronto con il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. Futuro della leadership, rapporto con la premier Giorgia Meloni e quello «non idilliaco con il fondatore della Lega Umberto Bossi», fino alla candidatura del generale Vannacci alle elezioni europee. Tanti i temi trattati nel corso dell'intervista.

Futuro nella Lega

«Io penso di avere ancora tanto da dare. Ho voglia, tempo, idee... poi altre persone in gamba ci sono, a li lascio aspettare un attimo», ha risposto il ministro, ribadendo la sua voglia di essere alla guida del Carroccio. «Se il congresso si farà? Certo, entro l'autunno. L'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona», ha sottolineato Salvini. E quando Francesca Fagnani puntualizza e chiede: «A al di là delle fronde, qualcuno si è fatto avanti?», il segretario della Lega ha risposto con un secco: «No».

Il rapporto con Giorgia Meloni

Ovviamente, non può mancare la domanda sul delicato rapporto con la premier. «Con Giorgia stiamo costruendo un'amicizia - spiega Salvni -. Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata. Sono due faine e odiano perdere».

Vannacci e gli omosessuali

Sollecitato dalla giornalista sulla controversa candidatura del generale Vannacci alle prossime europee, Salvini dichiara: «Ci stiamo ragionando». Francesca Fagnani parte all'attacco: «Lei lo direbbe mai che le persone omosessuali non sono normali?». Salvini prende le distanze: «No. Infatti, condivido le sue battaglie per la libertà di pensiero, ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale. L'ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata delle persone», conclude.

