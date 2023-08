Temptation Island, retroscena su Greta e Mirko: «Ecco perchè non ci siamo baciati nel relity»

di Redazione Web

Sembra procedere sempre meglio la storia d’amore tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Dopo Temptation Island e la rottura con Perla Vatiero, Mirko si è gettato nella nuova relazione, conoscendo anche la famiglia di Greta. L’ex tentatrice, rispondendo su Instagram alle domande di alcuni follower, ha regalato nuovi aggiornamenti sulla loro relazione e anche qualche inedito retroscena sulla frequentazione nel reality. Rispondendo ad un follower che le ha chiesto il perchè non si fossero baciati nel reality, Greta risponde: «Questa è una bella domanda! – ha ammesso – Non ci siamo baciati perché vuoi o non vuoi lui era una persona fidanzata e io porto rispetto alle coppie e porto rispetto alle donne altrui».

Rivelazioni

«Un bacio è una mancanza di rispetto assoluta, ma poi non ce n’era bisogno.

Ancora retroscena

L’ex tentatrice ha anche spiegato come lei e Mirko gestiranno la distanza: «Beh ragazzi ci sono i treni, ci sono gli aerei. Con la macchina sono cinque ore e io in macchina ci sto praticamente tutto il giorno, tutti i giorni da sempre. Da sei anni a questa parte che ho la patente sono sempre in macchina. Mi sono fatta da sola viaggi in macchina molto più lunghi quindi non lo vedo assolutamente un problema. Nei weekend o quando potrò io o potrà lui troveremo il modo per vederci sicuramente. Il modo si trova».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 22:16

