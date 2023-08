Belen in lacrime, il video con gli occhi lucidi allarma i fan: c'entra Stefano De Martino?

di Redazione web

Pochi secondi, ma significativi. Belen Rodriguez, che sta vivendo un momento complicato sia a livello lavorativo che sentimentale, ha fatto preoccupare i fan con un video pubblicato nelle storie social. La ex conduttrice de Le Iene è apparsa in lacrime. Dopo aver documentato un pomeriggio spensierato passato in piscina con i figli, quando è calata la sera la showgirl argentina è tornata su Instagram con un altro mood.

Belen in lacrime sui social, il video muto

Belen è apparsa in lacrime per qualche secondo, in un video muto al quale non ha allegato nessuna frase. Non è chiaro quale possa essere il motivo di questo gesto. La showgirl ha abituato i follower a contenuti che spesso contenevano un messaggio nascosto. In questo caso il messaggio è evidente, ma non si conosce il destinatario. Facile immaginare che possa riguardare anche Stefano De Martino.

Il pomeriggio con Santiago e i pensieri

Dopo il pomeriggio passato con il figlio in comune, Santiago, la sua assenza è certamente stata pesante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 09:53

