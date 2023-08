Cecilia Rodriguez, lo scherzo di Ignazio Moser: «Rischio ustione»

di Redazione web

La giornata di Cecilia Rodriguez è iniziata col botto. Tutto merito del futuro marito Ignazio Moser che le ha dato un buongiorno un po particolare. La gag, ripresa proprio dal giovane trentino è stata condivisa sui social con i fan.

La sorella di Belen Rodriguez, dal canto suo, ancora con gli occhi assonnati e il primo caffè della mattinata in mano, è rimasta senza parole. Ecco cosa è successo.

Lo scherzo di Ignazio Moser

La scenetta è iniziata con un Buongiorno amore detto all'improvviso, nel silenzio della casa, senza nessuna possibilità di prevederlo. Cecilia Rodriguez salta dalla paura, con una tazza gigante di caffè in mano è pronta a difendersi, ma per fortuna il panico passa in un batter d'occhio quando si accorge che è il suo amato Nacho alle sue spalle.

Ecco che tra il sorriso e il sonno si aggiusta i capelli e torna a sorseggiare il suo caffè in camera, tra le risate di Ignazio Moser.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 19:41

