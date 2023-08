Belen, mamma Veronica senza filtri: «Noi donne in famiglia siamo guerriere». Ma i fan non la prendono bene

di Redazione web

La mamma di Belen, Veronica Cozzani, è tornata a far parlare di sé per un post su Instagram che avrebbe fatto infuriare i fan. Veronica non ha mai apprezzato davveero Stefano De Martino e, dopo le presunte voci di tradimento, non si è fatta sfuggire l'occasione per attaccarlo con qualche frecciatina ben poco velata. Proprio ieri, Veronica Cozzani ha pubblicato una foto su Instagram in cui ci sono raffigurate lei, in compagnia di Cecilia, Belen e Debora (fidanzata di Jeremias Rodriguez), con le macsherine e l'iniziale sopra. Molto probabilmente scattate durante il periodo della pandemia. Ma ad aver catturato l'attenzione è stata la caption non poco velata. Andiamo a scoprire che cosa ha scritto.

Il post e la polemica

Veronica Cozzani, mamma di Belen, ha lanciato una frecciatina molto pesante a Stefano De Martino con il suo ultimo post, dove ha scritto: «Le donne di questa famiglia sono guerriere! Forza donne! Vi voglio tanto bene!»

Dopo i presunti tradimenti di Stefano De Martino, Veronica ha dire la sua per difendere sua figlia. Proprio nel momento in cui postava la foto, infatti, la donna si trovava con Belen Rodriguez e la piccola Luna Marì e giocavano insieme nella piscina, tra risate e divertimento.

Le dure parole del post, tuttavia, non sono piaciute ai follower che l'hanno attaccata, accusandola di non sapere davvero cosa vuol dire essere una "guerriera": «Cara signora le guerriere sono ben altre donne ,quelle che mandano avanti la famiglia, quelle che si alzano tutte le mattina guadagnarsi un pezzo di pane, sicuramente voi non siete guerriere».

Il suo post per celebrare la forza delle donne della sua famiglia non ha avuto il successo sperato, anzi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 10:18

