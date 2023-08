Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, vacanze in camper in Francia: spunta il terzo incomodo (che dorme con lei)

di Redazione web

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo delle vacanze molto insolite per loro, ma i due sono entusiasti. I due hanno scelto di trascorrere qualche giorno in giro per la Francia, partendo dalla Provenza e visitare vari borghi a bordo del loro camper. Un'esperienza insolita che i due hanno voluto condividere per rafforzare il loro legame, al di fuori del lusso e di tutte le comodità che la loro vita insieme permette. Mentre Chechu preparava il letto dentro al camper, che occupava l'intero spazio, Ignazio riprendeva la scena, mostrando anche il tavolino dove avrebbero mangiato e il resto della roulotte.

Andiamo a vedere come è andata la loro prima notte in camper.

Cecilia e Ignazio, due cuori e un camper

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo la loro prima vacanza in camper, in giro per la Provenza. Nelle loro storie Instagram hanno condiviso alcuni momenti del loro primo giorno e i fan sono rimasti molto incuriositi dalla presenza del terzo incomodo che si è preso molte libertà.

Del loro cagnolino Ercole che li ha seguiti nella loro vacanza on the road, non rendendosi conto delle difficoltà di un viaggio del genere. Ercole, il loro cane, aveva già deciso che avrebbe dormito con la sua mamma, Cecilia e quindi durante la prima notte in camper, è andato a prendere il suo posto, infischiandosene del papà, Ignazio, che reclamava il suo spazio personale all'interno del letto: «Già il posto non è grande, il letto è minuscolo e ti ci metti anche tu», aveva schernito il cagnolino, ma lui non si è smosso dalle braccia di Cecilia che, ancora mezza addormentata, accennava un sorriso tra le lenzuola.

Il viaggio intanto continua ed Ercole non vede l'ora di scoprire nuovi paesaggi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 18:29

