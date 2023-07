Cecilia Rodriguez, il messaggio è per Belen e Stefano De Martino? I fan attaccano: «Lui aveva già perdonato la figlia con un altro»

di Redazione Web

«Te creciò el corazòn cuando perdonaste a quien nunca te pidiò perdòn», che tradotto significa «Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono». Sono queste le parole che Cecilia Rodriguez ha scritto a corredo di un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La modella argentina non ha perso occasione per difendere e sostenere la sorella Belen che in questi ultimi giorni si trova nel mirino del gossip a causa della sua separazione da Stefano De Martino. Ma procediamo con ordine.

La frase che ha pubblicato Cecilia Rodriguez sul suo profilo Instagram ha scaturito numerosi commenti da parte dei fan. Infatti, secondo molti utenti, la modella argentina con queste parole starebbe difendendo la sorella Belen dopo quello che è successo con Stefano De Martino.

«Invece lui che ha perdonato una figlia con un altro non conta?», ha scritto un utente.

I fan si sono mostrati delusi dal comportamento di Belen, che secondo il gossip, avrebbe ritrovato già l'amore subito dopo la fine della storia con Stefano De Martino.

