Cecilia Rodriguez, la super festa sullo yacht con Ignazio Moser. Ma spunta anche un ex volto del Gf Vip...

Estate in barca. Si potrebbe dire che Cecilia Rodriguez se la sta spassando sullo yacht in mare insieme al compagno Ignazio Moser e a tanti altri amici. La sorella di Belen, prossima alle nozze, si sta godendo l'estate dopo una presunta crisi con Moser, smentita da post e stories che ritraevano sempre più in love la coppia nata al Gf Vip. Ma con chi è in questi giorni Cechu? I fan più attenti notano una presenza vip...

Chi c'è con lei



Donne e uomini formano un vasto gruppo che si diverte sullo yacht, prendendo il sole ballando e cantando. Ma tra i tanti presenti, spunta un viso noto alla tv. E' Martina Nasoni, l'ex vincitrice del Gf Vip, che si diverte insieme a Cecilia ballando e abbracciandola.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 19:23

