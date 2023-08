Belen Rodriguez, ecco come dimenticare Stefano De Martino: il “rifugio” sicuro

di Redazione Web

Consolazione perfetta. Belen Rodriguez si è rifugiata tra i suoi cari per non pensare alle ultime vicissitudini con l'ex marito Stefano De Martino. Dopo la separazione, seppur non ufficiale, ma confermata da frecciate della stessa ex conduttrice delle Iene, Belen si dedica ai figli Santiago e Luna Marì e decide di trascorrere qualche giorno in una villa con l'intera famiglia. All'appello rispondono anche la sorella Cechu e Jeremias con i rispettivi partner, oltre ai genitori Veronica e Gustavo. Una famiglia molto solida e unita da un forte amore. La cura perfetta per le ferite di Belen.

Grande Fratello, Donatella Rettore smentisce la partecipazione al reality. Ecco i vip confermati e quelli probabili

Clarissa Marchese, ore d'ansia per il figlio Christian: «Dove devo firmare per prendermi i suoi disturbi?»

Le frecciate

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a passare le vacanze da separati dopo le numerose voci di crisi, di fatto mai confermate dai diretti interessati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA