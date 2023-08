Belen Rodriguez e Stefano De Martino: sarà vera crisi? «E' tutta una strategia...»

di Redazione Web

La soap opera Belen Rodriguez - Stefano De Martino non ha mai fine. Ma c'è chi pensa che non sia tutto vero, anzi. Se i due stessero facendo tutto questo tira e molla per mantenere alta l'attenzione? A lanciare il dubbio è stata la rivista Oggi, con uno spiffero firmato da Alberto Dandolo, esperto di retroscena tv e gossippari, nonché giornalista di Dagospia. Secondo Dandolo, persone vicine alla modella argentina e al conduttore campano avrebbero assicurato che la loro non è che una «strategia mediatica attuata dalla coppia finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario».

Bianca Balti, la figlia Matilde rifatta a 16 anni? La mamma risponde: «È bella, dovete farvene una ragione»

Chiara Ferragni, le ultime foto in short e foulard preoccupano i fan: «Ormai pelle e ossa»

La verità

Staranno davvero le cose? Ad oggi nessuna conferma, ma di certo sia la Rodriguez che De Martino nel gossip ci sguazzano sempre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA