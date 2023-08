Grande Fratello, Donatella Rettore smentisce la partecipazione al reality. Ecco i vip confermati e quelli probabili

C'è grandissima attesa per la prossima edizione di quello che potremmo chiamare Grande Fratello Mix. Non solo "vipponi" al via il prossimo 11 settembre, ma anche gente comune. Tra conferme, smentite e rumors più o meno veritieri, il totonomi impazza sul web. Ecco quello che sappiamo.

Sono tantissimi i nomi che circolano da settimane sul cast del prossimo Grande Fratello in partenza lunedì 11 settembre. Tra conferme, smentite e rumors ecco quello che attualmente è possibile confermare... o quasi

Sicuramente non ci sarà Donatella Rettore. La cantate ha smentito la sua partecipazione e ovviamente lo ha fatto nel suo stile inconfondibile: «Confesso è vero, a settembre per la gioia di non so chi, parteciperò al Grande Fio de na mi****a Show. Se parteciperei al Grande Fratello? No! Ma non ho nulla contro chi lo fa. Io sono troppo nervosa, mi annoio e sono claustrofobica»

I vip confermati

Per quanto riguarda i vip che quasi sicuramente varcheranno la porta rossa, secondo quanto riportato da Dagospia, TvBlog e Davidemaggio, potrebbero esserci: Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Giampiero Mughini.

Potrebbe fare il suo ingresso, ma in corsa, Fiordaliso. La cantante è in tour fino ad ottobre, ma nulla vieta, come abbiamo visto nelle precedenti edizioni, di entrare a reality già iniziato, inoltre non ha mai smentito. Nessuna smentita nemmeno da parte di Marcella Bella, suo uno dei nomi più presenti in circolazione.

I rumors

Il cast definitivo dovrebbe essere svelato il prossimo 28 agosto, ma nell'attesa impazza il totonomi sui vipponi che potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia. Tra gli "indiziati" principali ci sarebbero: Rosanna Fratello (la cantante di "Sono una donna non sono una santa"), Ciro Petrone (attore di Gomorra il film ed ex concorrente di Temptation Island), Samira Lui (ex professoressa de L'Eredità) e Corrado Tedeschi (conduttore).

