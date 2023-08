Imagine Dragons a Roma, il cantante Dan Reynolds si commuove sul palco. E il Circo Massimo canta per lui VIDEO

Settantamila voci all'unisono, biglietti esauriti già a maggio e un Circo Massimo più bello che mai. Gli Imagine Dragons conquistano Roma e Dan Reynolds regala ai fan accorsi da tutta Italia una delle performance più belle ed emozionanti di sempre.

Imagine Dragons conquistano Roma: concerto al Circo Massimo davanti a 70mila persone in estasi

Imagine Dragons, Dan Reynolds si commuove durante la perfomance, il Circo Massimo canta per lui

Tutti pazzi per Dan Reynolds

Classe 1987 Dan Reynolds è il frontman degli Imagine Dragons, la band di Las Vegas che sabato sera ha incantato il Circo Massimo di Roma in occasione del “Mercury World tour”, unica data italiana per il 2023, che nell’ultimo anno e mezzo si è esibita davanti a più di 1,5 milioni di fan in tutto il mondo incassando oltre 60 milioni di dollari.

Fuochi d'artificio, coriandoli, immagini evocative e ovviamente lui Dan Reynolds con canottiera, che ha fatto sparire presto per lasciare spazio agli addominali scolpiti, e calzini di spugna d'ordinanza (alcuni fan gli hanno regalato proprio dei calzini lanciandoli sul palco con dentro una lettera per il cantante), che ormai lo rendono riconoscibile in tutto il mondo.

Le lacrime

La scaletta degli Imagine Dragons è impeccabile - "My life", "Believer", "Thunder","Natural", "Next to me" solo per citarne alcune - ci sono tutti i brani più conosciuti, si balla, si canta, l'atmosfera è piena d'amore ... è il potere della musica.

Uno dei momenti più intensi è un fuori programma: «Questa canzone è dedicata a due miei amici che non ci sono più - dice Dan Reynolds - Celebriamo la vita. La bellezza di essere qui, insieme. Vivete ogni vostro giorno come se fosse l'ultimo. Non è un luogo comune», e poi canta "Waves", estratta dall’ultimo album di successo “Mercury Acts 1 & 2” e che ricorda l’importanza di goderci il tempo amando chi ci sta intorno.

Il brano non è previsto dalla scaletta ufficiale, il cantante inizia a intonare la prima strofa, ma non riesce ad andare avanti, l'emozione è troppo grande la voce si spezza in gola ed è qui che avviene la magia: è il Circo Massimo a cantare per lui, l'incantesimo è completo. Il concerto perfetto non esiste? Ebbene non avete visto uno degli Imagine Dragons. E questa sera, domenica 6 agosto, si replica.

La Scaletta

My Life

Believer

It's Time

I'm So Sorry

Thunder

Birds

Follow You

Natural

Whatever It Takes

Sharks

Enemy

Bad Liar

Demons

On Top of the World

Bones

Radioactive

Walking the Wire

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 12:00

