Torna Rock in Roma: 25 concerti previsti, dagli Articolo 31 agli Artic Monkeys

di Emiliano Pretto

Gli Artic Monkeys, Manuel Agnelli, Salmo e gli Articolo 31. E poi Sfera Ebbasta, Coez, Coma Cose, Lazza, e Ozuna. Sono solo alcuni tra i nomi degli artisti che animeranno il palcoscenico di Rock in Roma la cui stagione 2023 si è aperta ieri con il concerto della LoveGang126, collettivo romano guidato da Franco126, e si chiuderà il 5 agosto.



La kermesse romana, arrivata alla sua tredicesima edizione, è stata presentata ieri alla presenza, tra gli altri, dell’assessore al Turismo, allo Sport e ai Grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato. 25 i concerti previsti, che non saranno ospitati solo nella storica location dell’ippodromo delle Capannelle ma si allargheranno ad altri luoghi della Capitale, dall’Auditorium-Parco della Musica che ospiterà Paul Weller, al Circo Massimo dove gli Imagine Dragons, 46 milioni di album venduti, 74 miliardi di stream, 4 dischi di platino e vincitori di un Grammy Award, chiuderanno la manifestazione, il 5 agosto.



Ma le novità non sono finite: quest’anno, infatti, Rock in Roma salderà le note ai diritti, in particolare quelli della comunità Lgbt. Il 10 giugno andrà infatti in scena Rock me Pride, il party ufficiale del Roma Pride che si terrà lo stesso giorno nelle strade della Capitale. L’evento sarà organizzato dal Muccaassassina e sarà diretto artisticamente da Diego Lombardi. Star della serata saranno Paola e Chiara, già madrine del Pride, che passeranno direttamente dal carro della manifestazione di piazza al palcoscenico dell’ippodromo delle Capannelle.



“Roma- ha commentato Onorato- si conferma Capitale dei grandi eventi. Nella stagione concertistica 2022, dopo 11 anni, ha venduto oltre 2 milioni di biglietti, 500mila in più di Milano. Il che dà l'idea dell'impatto economico, lavorativo e comunicazionale per la nostra città. Per Rock in Roma 2023 prevediamo almeno 200mila spettatori paganti. Quest'anno, poi, il Roma Pride avrà uno spazio culturale, artistico e di divertimento proprio a Rock in Roma e questo mi sembra un altro evento intelligente".



Per i tanti spettatori che vorranno raggiungere l’ippodromo con i mezzi pubblici un accordo tra Rock in Roma e Trenitalia permetterà di poter usufruire di treni speciali mentre una seconda intesa con il gruppo ‘Eventi in bus’ fornirà navette per accompagnare i ragazzi e le ragazze dal centro della città a Capannelle.



Tra gli altri artisti previsti nel cartellone di Rock in Roma ecco anche Bresh, Rancore, Teenage Dream Summer Camp, Naska, Nu Genea, Paky, Villabanks con Shari, Capo Plaza, Mezzosangue, Maluma, Carcass + Candlemass e Rosa Chemical. Official media partner del festival è Rockol. Rai Radio 2 racconterà i concerti durante la trasmissione “Rock and Roll circus”.

