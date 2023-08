Imagine Dragons conquistano Roma: concerto al Circo Massimo davanti a 70mila persone in estasi VIDEO

C'era grande attesa per gli Imagine Dragons che si sono esibiti sabato sera 5 agosto al Circo Massimo di Roma, davanti a 70.000 persone. Il concerto, attesissimo, era infatti andato tutto esaurito già poco dopo l'annuncio della data. La band statunitense ha regalato uno show indimenticabile ai fan italiani arrivati da ogni regione.

L'orario di apertura porte era fissato per le ore 14.15, gli AJR hanno aperto lo show alle ore 19.30. Gli Imagine Dragons sono saliti sul palco alle ore 21.15. Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream,gli Imagine Dragons sono una tra le band più amate al mondo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 23:05

