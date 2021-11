I Maneskin miglior band rock agli EMA, prima volta per l'Italia

Nuova affermazione per i Maneskin in questo 2021 carico di successi. La band romana si è imposta come miglior gruppo rock agli Mtv Ema di Budapest, superando avversari in nomination del calibro di Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers. Si tratta del primo successo italiano in una categoria internazionale nella storia degli European Music Awards.

«In molti ci dicevano che non ce l'avremmo fatta con la musica. Beh, si sbagliavano». Così Damiano dei Maneskin nel ricevere sul palco di Budapest il premio come miglior band rock agli Mtv Ema.

Subito arrivano i complimenti ai Maneskin del ministro Dario Franceschini: «Complimenti ai Maneskin! Il premio

'Best rock' agli MTV Europe Music Awards 2021 è un'ulteriore conferma del loro talento e una vittoria per tutta la musica italiana».

E' un 2021 di trionfi quello dei Maneskin. Prima la vittoria a Sanremo con "Zitti e Buoni", poi il trionfo all'Eurovision che li ha definitivamente incoronati a livello internazionale. Incoronazione che è diventata ufficiale pochi giorni fa a Las Vegas dove hanno avuto l'onore di aprire il concerto dei Rolling Stones.

Oggi, la vittoria agli EMA con l'incoronazione come miglior gruppo rock

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 22:41

