Gf Vip, Cesara Buonamici opinionista unica: l'annuncio ufficiale. Quando inizia la nuova edizione, tutte le novità

Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello in partenza a settembre. In conduzione confermato ancora una volta Alfonso Signorini. Ma questa non sarà l'unica novità.

GFVip, Nikita Pelizon svela il segreto del trionfo: «Mi hanno detto tranquilla, vinci tu»

Cesara Buonamici opinionista unica del Grande Fratello. Ecco tutte le altre novità

GF Vip, Sonia Bruganelli e la stola di Chiara Ferragni "Pensati libera" «C'è un motivo». E' addio?

Grande Fratello

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi arriva la conferma ufficiale: Cesara Buonamici è la nuova opinionista del Grande Fratello. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00.

La rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi di mettere da parte il trash per puntare sulle storie dei protagonisti della prossima edizione passa anche dalla scelta di avere un volto "istituzionale" e rassicurante che affiancherà Alfonso Signorini.

Le novità

La nuova opinionista non sarà l’unica novità del reality: Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa.

Per la prima volta, infatti, non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale.

Quando Inizia

La data di partenza di questa nuovissima edizione de Grande Fratello, con Nip e Vip sotto lo stesso tetto, dovrebbe essere prevista, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, per lunedì 11 settembre. Al momento non dovrebbe esserci il doppio appuntamento settimanale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA