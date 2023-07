Temptation Island, Mirko e Perla si lasciano. I social esultano: «Ma come hanno fatto a durare?». La scelta sorprende tutti

di Ida Di Grazia

Dopo essersi fatti continue ripicche per tutta la durata di Temptation Island, Mirko ha deciso di chiedere un falò di confronto e i social esultano «Era ora!». La quinta puntata di lunedì 24 luglio è interamente dedicata a loro, con un finale che ha lasciato tutti a bocca aperta.

I social

La quinta puntata di Temptation Island è praticamente tutta su Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che non sono particolamente amati. Il loro percorso all'interno del programma è fatto di litigi e ripicche, è difficile immedesimarsi e sui social non vedono l'ora che arrivi il falò.

I commenti più carini che si leggono su Twitter - o su "X", visto il recente cambio del social - vanno da «Era ora!» a «Ma come hanno fatto questi due a durare così tanto?». Ed è per questo che quando è arrivato finalmente il momento del confronto finale si sono tutti scatenati tifando per l'uno o per l'altro, restando stupiti dalla decisione finale.

Il falò

Dopo aver visto Perla dormire abbracciata al single Igor, Mirko decide di chiedere il falò di confronto immediato. Durante la quinta puntata di Temptation Island, andata in onda lunedì 2 luglio, per la coppia è arrivato il momento della verità.

«Ho visto e sentito troppe cose - spiega Mirko - posso riassumere tutto con tre aggettivi: ingrata, superficiale e immatura».

«Io non sto giustificando ciò che ho fatto e provato - spiega Perla - non rinnego il mio percorso nè il fatto che quella persona (Igor ndr.) mi interessa. Mirko io non parlo dei primi anni, ma nell'ultimo anno hai fatto le cose solo tanto per...Mirko dire a lei (la single Greta ndr.) che è la cosa più bella vissuta fino ad oggi è grave, e se è questa la verità, con chi sono stata?»

Mirko «E' la verità, quelle parole sono dettate dal fatto perchè è elavato alla potenza quello che proviamo qui dentro. Io ho approcciato ad una ragazza in maniera profonda cercando di andare in profondità, lei no».

Filippo Bisciglia cerca di fare chiarezza chiedendo a entrambi cosa provano, se Perla non sa cosa rispondere, Mirko è lapidario «Niente. Ad oggi per me lei non è la persona che può continuare a stare vicino a me. Forse ho esagerato a dire niente, ma quando entri qui convinto di essere in un modo e gli altri ti fanno scoprire che non sei così, rinasci, nel momento in cui mi sono aperto al mondo ho capito che reprimevo una parte di me che in realtà esisteva».

La scelta

Perla è addolorata, Mirko irremovibile vuole uscire da solo. «Se lui vuoi uscire da solo non posso fare diversamente...comunque no, non voglio. Voglio uscire da sola». Perla scoppia in lacrime, Mirko va via e cerca la single Greta «Mi dispiace ma ho fatto la cosa giusta. Ti ho detto grazie?».

I due escono insieme. Alla fine però anche Perla incontra il single Igor e anche lei decide di frequentarlo fuori. E vissero tutti felici e contenti.

