Dopo aver chiesto un falò di confronto immediato e aver ricevuto un due di picche, Alessia "Ale", chiede a Temptation Island una cosa che non era mai successa: «Voglio che Federico non veda più i miei video».

Temptation Island: Ale impedisce a Federico di vedere i suoi video. Lui «Meno male, pensavo si buttasse in mare»

Mai successo

Per la prima volta nella storia di Temptation Island una fidanzata ha chiesto al programma che non venissero più mostrati i suoi video al proprio partner.

Dall'altra parte del villaggio, sempre molto pieno di sè, Federico, tra una carezza e un bacio alla single Carmen, era preoccupato che dopo il suo rifiuto la fidanzata stesse male «È più facile si butti in mare stanotte piuttosto che il fatto che si stia consolando con Lollo».

La reazione di Ale è invece completamente all'opposto, perchè chiede alla produzione di non mostrare più, da ora in poi, i suoi video. Il fidanzato però non sembra essere destabilizzato, anzi reagisce in un modo che stupisce tutti «Meno male, così io posso stare più Sereno e vivermi Carmen».

