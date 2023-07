Temptation Island: Perla distrutta da Mirko: «Mi ha rovinato la vita». Poi arriva la vendetta con Igor

Gioco al massacro per la coppia di Rieti Perla e Mirko. Nella terza puntata di Temptation Island di lunedì 10 luglio, i due non se le mandano a dire e sfongandosi con i rispettivi single si sono buttati addosso solo "veleno".

La guerra

Mirko all'interno di Temptation Island ha trovato una spalla nella single Greta, con lei si apre, si sfoga e dice «Mi sento in colpa di quello che sono, perché quello che sono mi fa star bene e mi fa sentire più forte».

Perla sente le parole del fidanzato, è profondamente delusa: «Mi ha rovinato la vita, mi sono ritrovata senza nulla per stare dietro a lui.

Si siede sulle sue gambe e il tentatore le accarezza le gambe, Mirko vedendo queste immagini è incredulo e va su tutte le furie: «Fino a sei mesi fa la volevo sposare, per questo l'ho anche aiutata a costruirsi un'azienda, per metterla nella condizione migliore possibile, ma a questo punto non la conosco per niente. Sta uscendo per quella che è. Dice che si è sacrificata e che mi ha aiutato nel mio lavoro, ma non scherziamo! Io vivo da solo da quando ho 16 anni e lei non c'era». Ad ascoltare il suo sfogo come sempre c'è Greta che gli offre il suo conforto.

