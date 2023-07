Alessia e Davide hanno capito di amarsi ancora e quindi escono da Temptation Island insieme. Nella puntata di lunedì 10 luglio i due fanno promesse sul loro futuro fuori dal villaggio. Ma andiamo con ordine.

Temptation Island, terza puntata: l'annuncio di Filippo Bisciglia «Una coppia cambierà il suo percorso». Ecco chi è

Temptation Island, Alessia e Davide escono insieme: «Se fai lo str*zo chiamo Filippo»

Temptation Island, Davide deluso chiede falò di confronto immediato: «Io voglio Alessia, lei non lo so». Filippo Bisciglia incredulo

Il falò

Filippo Bisciglia comunica ad Alessia che Davide vuole il falò di confronto durante la terza puntata di Temptation Island, ma lei è sconfortata «Lo sapevo, non mi dà tempo». Nonostante le premesse negative, Alessia si presenta al falò di confronto. Filippo Bisciglia gli mostra un estratto del discorso tra la fidanzata e il single Davide.

Nel video si abbracciano e Davide urla «Ma secondo te questo è un atteggiamento di una persona fidanzata.

«Io ho capito che ho occhi solo per te - ribadisce Davide - io non ho mai abbracciato nessuna così. Se questo ti piace perchè nono esci e non lo conosci. Tu cosa vuoi? Io sono qui a dirti che ti amo nonostante tutto. Sei tu quella che io voglio, tu mi dovevi dimostrare che volevi solo me e quello che hai fatto non è una forma di rispetto». Alessia: «Io lo amo ma sono tanto inca**ata, tu mi critichi tutti i giorni».

Davide «A me è bastato un giorno per capirlo perchè a te ci vuole più tempo, l'ho promesso davanti a tutta Italia che cambierò». È il momento della fatidica domanda. Davide non ha dubbi, Alessia: «Se fai lo str*nzo chiamo Filippo! Non mi voglio più sentire sbagliata».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA