Temptation Island, terza puntata: l'annuncio di Filippo Bisciglia «Una coppia cambierà il suo percorso». Ecco chi è

Dopo il falò tra Manu e Isabella che hanno lasciato insieme Temptation Island, sono rimaste 6 coppie di fidanzati ad affrontare il viaggio dei sentimenti. Questa sera, subito dopo "Serata con la stampa", arriva la terza puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia con nuovi colpi scena.

Il Falò

Ad aprire la terza puntata di Temptation Island un nuovo falò di confronto richiesto dal fidanzato Davide che ritiene di non aver ancora ricevuto le risposte che cercava dalla fidanzata Alessia.

L'annuncio

Le sorprese non finiscono qui. Filippo Bisciglia promette sorprendenti scenari per la terza puntata di Temptation Island in onda questa sera u una coppia vivrà qualcosa che cambierà per sempre il loro percorso

Le coppie ancora in gioco

Le coppie che stanno affrontando il viaggio dei sentimenti e che sono ancora nel villaggio di Temptation Island sono: Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico, Daniele e Vittoria, Alessia e Davide, Francesca e Manuel e Perla e Mirko.

