Lunedì 10 luglio su Canale 5 alle 20.35 un evento speciale: lo spettacolo tratto dalla "Serata con la Stampa 2023" di Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, con Gerry Scotti e Il Volo, che andrà in onda poco prima di Temptation Island.

"Serata con la Stampa 2023": lunedì sera su Canale 5 Pier Silvio Berlusconi con Gerry Scotti e Il Volo

Serata speciale

Visto il successo raccolto dalla versione online, la presentazione dei Palinsesti Mediaset e la "Serata con la stampa 2023", sbarca anche in tv. Lunedì sera lo spettacolo andrà in onda eccezionalmente anche per il pubblico televisivo di Canale 5, subito dopo il TG5 e prima di Temptation Island.

