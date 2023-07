Temptation Island, Perla furiosa con Mirko: «Si parla e non si sc*pa». Poi il crollo dopo l'ultimo video

Perla e Mirko sono una delle coppie di Temptation Island che sembra essere più in crisi delle altre...ed è tutto dire. Durante la puntata di lunedì sera, i due hanno visto i rispettivi video insieme ai single, ma ce n'è uno che desta scalpore. Ma andiamo con ordine.

Senza uscita

Perla si lamenta dell'apacità del fidanzato, Mirko dell'indolenza della fidanzata. Entrambi sono a Temptation Island per capire in che direzione sta andando il loro rapporto e intanto si consolano con i rispettivi single.

A soffrire di più in questa quarta puntata, sembra essere Perla, costretta a vedere il fidanzato che organizza un'uscita in Spa con la single Greta: «Mi fa paura il fatto che abbia avuto voglia di vivere l'esterna - spiega a Filippo Bisciglia durante il falò - di vederlo in imbarazzo con lei.

Nel video infatti, si vede Mirko dire a uno dei fidanzati che non vede l'ora di viversi Greta fuori.«Non ho parole - prosegue in lacrime Perla - io ero la cosa più bella della sua vita, mi ha cercata, mi ha voluta e ora dice che non gli è mai successa una cosa così nella sua vita. Lui voleva farmi la promessa di matrimonio. Lui diceva che ero io che non volevo, io mi auguro che questa ragazza si prenda tutto il pacchetto perché io sono scioccata».

Poi è il turno di Mirko vedere i video della fidanzata con il single Igor e si innervosisce «Lei è presa e sta vedendo in lui tutto quello che io non le do. Io sto facendo il mio percorso e sto scoprendo la parte positiva di me, mentre lei ha provato a gettare tutti i problemi su di me quando non è così. E sono contento che stia venendo fuori la verità», solo Greta riesce a calmarlo. Ma per Perla non è ancora finita, per lei c'è un nuovo video, che però vedremo lunedì prossimo durante la quinta puntata.

