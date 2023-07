Grande Fratello, Cesara Buonamici difesa da Rita dalla Chiesa: cosa ha detto sulla nuova opinionista

Rita Dalla Chiesa si è espressa su Cesara Buonamici, che dovrebbe essere la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello e, mentre alcuni sono stati sorpresi da questa scelta e dal totale cambio di rotta della trasmissione, Selvaggia Lucarelli ha mostrato perplessità. Al contrario, Rita Dalla Chiesa ha difeso su Instagram la giornalista del TG5, definendola simpatica, pungente, ironica e sincera.

Cesara Buonamici, la difesa

Secondo Rita, il pubblico desidera un cambiamento, stanco di litigi e parolacce, e vede in Cesara la persona adatta per portare un'atmosfera più rilassata al reality show. «Credo sia quello che ci vuole in questo momento, dove tutto è sempre troppo sopra le righe…», ha aggiunto Rita Dalla Chiesa.

