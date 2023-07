Grande Fratello napoletano, Alfonso Signorini si deve preoccupare? L'annuncio dei Tiktoker scatena i social

Nelle ultime ore, i social network sono stati letteralmente scossi da una notizia entusiasmante e intrigante (specie per gli amanti del trash): sembra che sia in cantiere la realizzazione di una sorta "Grande Fratello napoletano", un reality show che promette di riproporre l'emozione e la suspense di quello trasmesso da casa Mediaset, ma con un irresistibile tocco partenopeo.

Nikita Pelizon, serate saltate e lei accusa Matteo Diamante: «Non è gradita la mia presenza»

Karina Cascella: «Cesara Buonamici opinionista al Gf Vip? Il problema non è lei...». La frecciatina al veleno

Il Grande Fratello napoletano

Le anticipazioni su questa nuova edizione si sono diffuse rapidamente sui social, scatenando ora l'entusiasmo, ora le invettive del popolo del web. La verità è che la voglia scoprire i dettagli di questa originale versione è veramente grande. Ma cosa accadrà? Alfonso Signorini si sentirà minacciato dalla concorrenza di questa nuova proposta?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Guendalina Tavassi la tocca piano su Piersilvio Berlusconi: cosa afferma sulla pulizia fatta nei programmi Mediaset e sul Grande Fratello

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA